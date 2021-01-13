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محافظ دمياط تبحث آليات مشروع تطوير كورنيش النيل

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محافظ دمياط تبحث آليات مشروع تطوير كورنيش النيل محافظ دمياط تبحث آليات مشروع تطوير كورنيش النيل

مصراوي Masrawy

03:14 م الأربعاء 13 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع المُنعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، في حضور الدكتور رجب مجاهد، عميد كلية الهندسة بجامعة بنها واستشاري مشروع تطوير كورنيش النيل، وعدد من القيادات التنفيذية.

تناول الاجتماع متابعة الأسس والمحاور التنفيذية الخاصة بمشروع تطوير كورنيش النيل، إذ ناقشت المحافظ، آليات تنفيذ متكاملة لصرف مياه الأمطار تغطي المنطقة بأكملها لمنع تجمع المياه بهذا الطريق الحيوي.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على وضع جدول زمني محدد يتضمن مواعيد الانتهاء من هذه الأعمال، والالتزام التام بالمواصفات التي جرى تحديدها.

كما وجهت بتنفيذ الأعمال بالتوازي وفقا لقطاعات محددة لبدء عمليات الرصف وإنشاء الجزيرة الوسطى والرصيف الموازي للكورنيش، بما يتضمنه من سور وبرجولات ومقاعد وتركيب بلاطات الإنترلوك وتشجير المنطقة.

وناقشت محافظ دمياط، المقترحات النهائية لصيانة أعمدة الإنارة، واستبدال المتهالك منها سواء بأكملها أو أجزاء منها، وكذا الرصيف الخاص بالكورنيش والجزيرة الوسطى.

ووجهت بالدفع بالعمالة والمعدات اللازمة لإنجاز هذه المهام في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهمية هذا الطريق الحيوي.

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