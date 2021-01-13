★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى العاصمة القطرية الدوحة، يوم الإثنين المقبل، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.

وأضاف زكريا، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الشركة تخطط لتشغيل رحلة يومية خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظمة، على أن تزيد إلى رحلتَين حسب حجم الحجوزات والطلب من المسافرين على هذه الوجهة.

وكشف رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن أن الشركة الوطنية حصلت على موافقة من سلطة الطيران المدني لتشغيل 4 رحلات أسبوعيًّا من مطار برج العرب بالاسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.

وكانت سلطة الطيران المدني في مصر رفعت أمس الثلاثاء الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر، وفتحت المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقف دام نحو 3 سنوات، وعبرت الطائرات القطرية الأجواء المصرية أمس لأول مرة.