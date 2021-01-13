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"جبل القمر" في جدة.. تحفة طبيعية في "شتاء "

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"جبل القمر" في جدة.. تحفة طبيعية في "شتاء السعودية" "جبل القمر" في جدة.. تحفة طبيعية في "شتاء "
يمنح العيون منظراً رائعاً لغروب الشمس وتألقاً مبهراً للقمر

يقع جبل القمر بالقرب من عسفان بمحافظة جدة، وتم إدراجه ضمن فعاليات سياحية تستمر إلى 31 مارس تحت مظلة موسم "شتاء ".

وتقدم، خلاله، 17 وجهة 300 فعالية ذات تنوع مكاني من قمم جبال إلى أعماق بحار، وتنوع مناخي من بارد جداً إلى أجواء معتدلة، منها جبل جديب بتكويناته الصخريَّة الفريدة التي تبدو كنحت يدوي بشري قبل آلاف السنين.

وتعود تسمية جبل القمر إلى تشابه تضاريسه مع بعض تفاصيل سطح القمر من ناحية تضاد الألوان والتضاريس بين صخور حالكة السواد، ورمال صارخة البياض، كما يحاط الوادي بطبيعة خلَّابة، بإطلالات جميلة.

يشار إلى أنَّه امتداد صحراوي رحب لمحبي مغامرات المشي الطويل والتخييم والتسلق، ومكان مثاليّ لمراقبة غروب الشمس، ثم متعة تأمّل النجوم، وإشعال النيران، والمبيت بمخيمات مؤقتة.

ويعتبر تأمُّل عجائب الطبيعة سبباً آخر للتوجه إلى وادي القمر؛ حيث يمنح العيون منظراً رائعاً لغروب الشمس، وتألقاً مبهراً للقمر، ونافذة واسعة على نجوم تضيء سماء صافية في غالبية أيام السنة.

وتوجد خيارات متنوعة للباحثين عن رحلة أكثر جرأة بين الكثبان الرملية، والطرق الوعرة، والتخييم في الصحراء لعدة أيام، بين صخور سوداء محيطة بالرمال تمتد على مسافة أميال، وأوقات لمحبي مغامرات ركوب الدراجات الرباعية.

وهناك الكثير من النشاطات الأخرى الملائمة للعائلات والأطفال، مثل ركوب الجِمال، وتسلق الجبال، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل.

وتتنوع الباقات والفعاليات؛ فلكل فعالية جدولها الزمني، وقوائم خدماتها، وأسعارها، وتتفق كلها على أنها جزء من موسم "شتاء السعودية" - "الشتاء حولك"، بفعالياته الـ300 المقدمة من 200 شركة، وينشط إلى 31 مارس، في 17 وجهة سياحية بالمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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