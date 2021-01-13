أخبار عاجلة

السعودية: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا -
المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض جوازات سفر لقاح كورونا -
مسؤول يمني: مقتل وإصابة 95 حوثيًا في معارك غرب البلاد -
الأهرامات تستقبل منتخب سويسرا لكرة اليد (صور) -
هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر -
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف -
21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل

Print
أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل
رصدت 10 مخالفات تتعلق بعدم التقيّد بالتدابير الصحية لـ"كورونا"

أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل

نفذت أمانة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين 400 جولة رقابية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والمطاعم في محافظة الجبيل، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، و12مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وسحب 15 عينة غذائية ومسحات للعاملين، ومصادرة وإتلاف 461 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 530 موقعاً باستخدام 3638 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 58 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية بهدف رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك ووضع حد لكل المخالفين عبر تطبيق القوانين والأنظمة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية