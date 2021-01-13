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"شركة نساند للاستثمار".. تفتتح مقرها الجديد وتطلق هويتها التجارية

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"شركة نساند للاستثمار".. تفتتح مقرها الجديد وتطلق هويتها التجارية "شركة نساند للاستثمار".. تفتتح مقرها الجديد وتطلق هويتها التجارية
"البنيان" يستعرض الإنجازات ويقدم لمحة عن خارطة الطريق لعام 2021م

افتتحت "شركة نساند للاستثمار" أمس, مقرها الجديد في واجهة الرياض، وأطلقت هويتها التجارية الجديدة.
وأبرز رئيس مجلس إدارة الشركة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للصناعات الأساسية "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان خلال الحفل المقام؛ إنجازات الشركة لعام 2020م، مقدماً لمحة عامة عن خارطة الطريق لعام 2021م.
وعد افتتاح المقر الجديد خطوة مهمة على طريق تميز الشركة لتحقيق هدفها المتمثل في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التقدم نحو أهداف المحتوى المحلي لرؤية المملكة 2030, مفيداً أن "شركة نساند للاستثمار" تأتي في إطار مبادرات "سابك" للتوطين، وانطلقت في عام 2018م لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في رأس المال وحقوق الملكية إسهاماً في تعزيز المحتوى المحلي بما يخدم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.


وأشار إلى أن الشركة منذ إطلاقها وقعت 4 صفقات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 42 مليون ريال مع شركاء محليين وخارجيين عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك البلاستيك والطاقة ومنتجات البناء والخدمات الصناعية ومعدات الحماية الشخصية.


مما يذكر أن شركة نساند للاستثمار، تُعد شركة استثمارات خاصة مملوكة بالكامل لشركة "سابك" وتعمل كشركة مستقلة، وتواصل الشركة حالياً بناء شبكتها وتعزيز حضورها في السوق من خلال إنشاء علاقات إستراتيجية جديدة والتعاون مع الجهات الحكومية الوطنية والهيئات التنظيمية، كما تهدف الشركة إلى الإسهام في تمكين وتنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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