أخبار عاجلة

السعودية: 300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا -
المجلس الأوروبي: الوقت غير مناسب لفرض جوازات سفر لقاح كورونا -
مسؤول يمني: مقتل وإصابة 95 حوثيًا في معارك غرب البلاد -
الأهرامات تستقبل منتخب سويسرا لكرة اليد (صور) -
هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر -
أمين "البحوث الإسلامية" يبحث مع وزير الاتصالات النيجيري التعاون في مواجهة الفكر المتطرف -
21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر يستقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث التعاون المشترك

Print
وكيل الأزهر يستقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث التعاون المشترك وكيل الأزهر يستقبل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث التعاون المشترك

مصراوي Masrawy

03:06 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر المشيخة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

ورحب الدكتور الضويني بالدكتور محمود ممتاز، موضحا أن مؤسسة الأزهر ترحب بكافة سبل التعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن، مؤكدًا أننا ندعم كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أعرب رئيس جهاز حماية المنافسة، عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر من أهم المؤسسات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في خلق بيئة آمنة داخل هذا الوطن، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية.

وعقب اللقاء، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان :"لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية"، بحضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، ناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية بما يحافظ على المال العام، ويمكن من تحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر

هروب إجباري.. معاناة مزدوجة لمحمد عمار وأسرته للوصول إلى مصر

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

شبكة عيون الإخبارية