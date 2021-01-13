مؤسسة "فاروق حسني" تعلن موعد الترشح لجوائز الفنون في دورتها الثانية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن فتح باب الترشح لمسابقات جوائز الفنون، الدورة الثانية ٢٠٢١، في مجالي التصوير الفوتوغرافي، العمارة، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وتقدم طلبات الترشح من خلال صفحة التسجيل في المسابقة على شبكة الإنترنت عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

وفيما يتعلق بمسابقة العمارة فقد تقرر أن تتاح المشاركات للمعماريين المصريين لمن لا يزيد عمرهم عن ٤٠ عامًا وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنية مقسمة كالتالي:٥٠ خمسون ألف جنية الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم المسابقة كلا من:- المهندس المعماري شهاب مظهر والمهندس الاستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والمهندس المعماري حاتم السعيد.

أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي، فقد تقرر أن تتاح المشاركات للمصورين المصريين لمن هم في سن 18 حتى 35 عامًا وتبلغ قيمة الجائزة ١٠٠ مائة ألف جنية مقسمة كالتالي: ٥٠ خمسون ألف جنية الجائزة الأولي، ٣٠ ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، ٢٠ عشرون ألف جنيه الجائزة الثالثة، وتضم لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي، الفنان أيمن لطفي، الفنان عماد عبد الهادي، الفنان جلال المسري.

يذكر أن مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون قررت زيادة عدد أفرع مسابقتها السنوية في دورتها الثانية إلى خمسة أفرع شملت (التصوير الرسم - النقد الفني التشكيلي – النحت – التصوير الضوئى – العمارة).​