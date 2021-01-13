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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، إن الاجتماع الذي تم بين الشعبة وقيادات وزارة التموين والتأمينات الاجتماعية شهد حالة من الشد والجذب بخصوص مشكلة تراكم التأمينات على أصحاب المخابز ومطاردة عدد كبير منهم بسبب أحكام قضائية صدرت عليهم بسبب مديونية التأمينات؛ لأن الوضع غير سليم وسيمس رغيف الخبز.

وأضاف حماد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن أصحاب المخابز في ورطة بين وزارة التموين وهيئة التأمينات الاجتماعية، وأن هناك آلاف القضايا مرفوعة ضد أصحاب المخابز تطالب بمديونية تتخطى المليار جنيه، ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد إما هروب أصحاب المخابز وإما غلق مخابزهم ليبتعدوا عن ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم لتنفيذ الأحكام الغيابية الصادرة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والحجوزات على ممتلكاتهم نتيجة محاضر التبديد والحجز الإداري عليهم، فهل من منقذ لنا ونحن الجانب الضعيف بمنظومة الخبز.

وأوضح رئيس شعبة المخابز بالقاهرة أنه طالب هيئة التأمينات الاجتماعية بإصدار كتاب دوري بمنع ملاحقة أصحاب المخابز وأن أصحاب 30 ألف مخبز ينتظرون صدور القرار بفارغ الصبر.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت من قبل أن عدد العاملين في المخابز البلدية يصل إلى 75 ألف عامل داخل 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وأن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم تبلغ 67 قرشًا في المنظومة الجديدة؛ حيث إن الهيئة العامة للسلع التموينية تتحمل 6 جنيهات تأمين للعامل في المخبز البلدي المدعم، من تكلفة سعر كل جوال دقيق يتم إنتاجه، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لوزارة التموين؛ حيث تحمل تلك التكلفة عن كاهل أصحاب المخابز البلدية المدعمة، لافتة الانتباه إلى أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم الجديدة تبلغ 265 جنيهًا بدلًا من 213 جنيهًا، وذلك بعد مطالبات أصحاب المخابز بزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم.