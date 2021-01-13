مطار القاهرة: وصول ومغادرة 22 ألف راكب على متن 210 رحلات.. اليوم

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن المطار سيشهد، اليوم الأربعاء، سفر ووصول 22 ألف راكب على متن 210 رحلات جوية تسيرها شركات دولية عربية و"مصر للطيران"، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة، وصول 104 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 9 آلاف راكب، ومغادرة 106 رحلات سفر إلى عدة وجهات؛ سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها نحو 13 ألف راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين.