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مصادر: زيادة الطلب على خط "القاهرة- الدوحة" بعد استئناف الرحلات

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مصادر: زيادة الطلب على خط "القاهرة- الدوحة" بعد استئناف الرحلات مصادر: زيادة الطلب على خط "القاهرة- الدوحة" بعد استئناف الرحلات

مصراوي Masrawy

02:50 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بوزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، إن هناك طلبًا مرتفعًا على حجوزات رحلات قطر بعد قرارات سلطة الطيران المدني رفع حظر الطيران، والسماح للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية.

وأضافت المصادر أن الطلب المتزايد على رحلات الدوحة يرجع إلى المشقة التي يعانيها العالقون بين الدولتَين في العودة إلى مطارات الوصول، تزامنًا مع تعليق حركة الطيران بين الدولتَين منذ 3 سنوات، وضرورة الهبوط في دولة "ترانزيت" والسفر منها إلى الدوحة أو القاهرة، بالإضافة إلى الظروف الحالية التي يمر بها العالم لانتشار جائحة ، ورغبة المصريين العالقين هناك في العودة إلى بلادهم.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الوطنية " للطيران" قررت تشغيل رحلتَين من مطار القاهرة يوميًّا إلى العاصمة القطرية الدوحة، بزيادة رحلة يوميًّا عن جدول التشغيل الذي كان يتم العمل به قبل قرارات حظر الطيران لاستيعاب حركة التشغيل المتزايدة.

وتابعت المصادر بأن الشركة ستسيِّر أيضًا 4 رحلات أسبوعيًّا من مطار برج العرب الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى هناك والمدن القريبة منها بدلًا من العودة إلى مطار القاهرة.

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