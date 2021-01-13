سقوط المتهمين بسرقة سيارة من أعلى الدائري.. والتحريات: تشكيل عصابي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في تحديد وضبط المتهمين بسرقة سيارة ضابط بمركز الصف، جنوب المحافظة.

تلقى العقيد أحمد حمدي مأمور قسم الصف إشارة من شرطة النجدة بسرقة سيارة ضابط أعلى الطريق الدائري الإقليمي.

وشكل اللواء سامحي الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد أحمد الوتيدي رئيس القطاع، وقادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا يضم 4 متهمين وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبان أحمد ماهر وأحمد عز الدين معاوني مباحث الصف، من ضبط المتهمين في أكمنة أعدت لهم داخل نطاق محافظة الجيزة، وتم إعادة السيارة المسروقة، وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق برئاسة محمد حلمي.