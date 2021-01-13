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السلطات الفرنسية تحذر من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا

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السلطات الفرنسية تحذر من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا السلطات الفرنسية تحذر من مخاطر السلالة الجديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

03:02 م الأربعاء 13 يناير 2021

باريس - (د ب ا):

حذر رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان-فرانسوا ديلفريسي اليوم الأربعاء من مخاطر السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تنتشر سريعا في بريطانيا.

وقال لشبكة فرانس انفو "أنا قلق للغاية".

وأضاف ديلفريسي أن الوقت قد فات على منع تفشي السلالة الجديدة في فرنسا، ولكنها سوف تتفشي بصورة كبيرة في حال لم يتم اتخاذ إجراءات.

وقال رئيس هيئة الصحة المحلية اورلين روساو لشبكة بي اف ام تي في إن هناك حاليا 11 حالة إصابة مؤكد بالسلالة الجديدة، ونحو 40 حالة اشتباه في منطقة باريس الكبرى.

وقد جرى تسجيل عدة حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة، التي يعتقد أنها أكثر انتشارا من بقية الأشكال الأخرى من الفيروس، في أنحاء البلاد، على سبيل المثال في مدينة مارسيليا .

ومن المقرر أن يتحدث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس غدا الخميس حول الوضع الوبائي، حيث يتوقع الكثيرون تشديد الإجراءات الحالية.

وقد سجلت فرنسا، التي يبلغ تعداد سكانها 67 مليون نسمة، نحو 69 ألف حالة وفاة بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وجرى تطعيم نحو 190 ألف شخص ضد الفيروس حتى أمس الثلاثاء.

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