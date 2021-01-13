أخبار عاجلة

21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل -
الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة -
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم -
جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة -
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"القنابل اللاصقة".. تقنيات من الحرب العالمية تستخدمها طالبان لتنفيذ اغتيالاتها

Print
"القنابل اللاصقة".. تقنيات من الحرب العالمية تستخدمها طالبان لتنفيذ اغتيالاتها "القنابل اللاصقة".. تقنيات من الحرب العالمية تستخدمها طالبان لتنفيذ اغتيالاتها

مصراوي Masrawy

02:57 م الأربعاء 13 يناير 2021

كابول - أ ش أ

على غرار الاعتقاد بأن العنف يجب أن يتصاعد للفوز بتنازلات على طاولة المفاوضات، استحضرت طالبان أدوات الحرب العالمية الثانية في سعيها لبث الخوف والرعب بين السلطات الأفغانية والمقاتلين الأجانب، حيث عمدت إلى استخدام "عبوات متفجرة لاصقة صغيرة الحجم ومزودة بمغناطيس" لاستهداف سيارات العديد من المسؤولين الأفغان واغتيالهم على مدى الأسابيع الماضية.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد أدى تفخيخ طالبان لسيارات المسؤولين المستهدفين بهذه العبوات اللاصقة المتفجرة إلى مقتل ما لا يقل عن 10 من المسؤولين الحكوميين الأفغان ومساعديهم في الأسابيع الأخيرة الماضية، وكانت عبوة متفجرة واحدة مسؤولة عن مقتل نائب حاكم العاصمة الأفغانية كابول في هجوم على سيارته.

يشار إلى أن مفهوم "القنبلة اللاصقة" ليس بجديد، فقد كان للجيش البريطاني فضل الريادة في استخدام القنابل اللاصقة خلال الحرب العالمية الثانية، حيث قام بطلاء عبوات النتروجليسرين بمواد لاصقة قوية لاستهداف مركبات العدو المدرعة في أماكن القتال في المدن وتدميرها.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد أدى احتمال قيام مقاتلي طالبان بوضع قنابل لاصقة على المركبات بسهولة، إلى خلق مناخ من التوتر والقلق لدى المسئولين الأفغان، الذين يخشى الكثير منهم ببساطة ركوب سياراتهم للسفر من أجل العمل في يوم بعينه.

تأتي المخاوف من استخدام القنابل اللاصقة الممغنطة، وسط مفاوضات جارية بشأن التوصل إلى تسوية سلمية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأفغانية وطالبان وكان آخرها الاتفاق الموقع بين طالبان وأمريكا في فبراير الماضي.

ورغم تحاشي طالبان، إلى حد كبير، مهاجمة القوات العسكرية الأمريكية في أفغانستان منذ هذا الاتفاق إلا إنه من الواضح أن المجاملة نفسها لا تنطبق مع مسئولي الأفغانية الذين يتعرضون لعمليات الاستهداف عبر تفجير سياراتهم بهذه العبوات اللاصقة.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، فإن وتيرة الهجمات الدامية في أفغانستان ارتفعت بنسبة 50 بالمائة وهو "مستوى مرتفع ومثير للقلق" على حد قول المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زالماي خليل زاد، الذي أضاف أن "الاعتقاد بأن العنف يجب أن يتصاعد للفوز بتنازلات على طاولة المفاوضات هو أمر محفوف بالمخاطر.. يمكن لمثل هذا النهج أن يقوض عملية السلام ويكرر الحسابات الخاطئة السابقة من جانب القادة الأفغان".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

بعد استدعائه.. السجيني: رئيس الحكومة في البرلمان غدا

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

طلب إحاطة لرئيس الحكومة لعدم تنفيذ "استثناء المرأة الحامل والمعيلة من الحضور" بسبب "كورونا"

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

شبكة عيون الإخبارية