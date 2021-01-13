أخبار عاجلة

21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل -
الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة -
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم -
جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة -
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

Print
مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا
شددت التأكيد على أن اللقاح آمن ويحمي الجميع من الإصابة بالفيروس

مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

دعا مستشفى ظلم العام مراجعيه وزواره للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.

جاء ذلك عبر حملة توعوية أطلقتها إدارة التوعية الصحية بمشاركة قسم التثقيف الإكلينيكي في المستشفى.

وبثّ المستشفى عديداً من الرسائل التوعوية التي تدعو للتسجيل في التطبيق للحصول على اللقاح، تتضمن التأكيد على أن اللقاح آمن ويحمي الجميع من الإصابة بالفيروس.

واستثمرت إدارة التوعية الصحية الشاشات الإعلانية في المستشفى ببث الرسائل الإعلانية، كما عرضت لوحات توعوية على مداخل المستشفى الرئيسية وداخل أقسامه، وبثت الرسائل التي تدعو للحصول على اللقاح عبر حسابات المستشفى على قنوات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة توعوية واسعة أطلقتها إدارة التوعية الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالطائف.

مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر تضرب ولاية ألازيغ شرقي تركيا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

بعد الانتقادات.. الاحتلال يوافق على تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية