مستشفى ظلم لزوّاره: سجلوا في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا

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شددت التأكيد على أن اللقاح آمن ويحمي الجميع من الإصابة بالفيروس

دعا مستشفى ظلم العام مراجعيه وزواره للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا.

جاء ذلك عبر حملة توعوية أطلقتها إدارة التوعية الصحية بمشاركة قسم التثقيف الإكلينيكي في المستشفى.

وبثّ المستشفى عديداً من الرسائل التوعوية التي تدعو للتسجيل في التطبيق للحصول على اللقاح، تتضمن التأكيد على أن اللقاح آمن ويحمي الجميع من الإصابة بالفيروس.

واستثمرت إدارة التوعية الصحية الشاشات الإعلانية في المستشفى ببث الرسائل الإعلانية، كما عرضت لوحات توعوية على مداخل المستشفى الرئيسية وداخل أقسامه، وبثت الرسائل التي تدعو للحصول على اللقاح عبر حسابات المستشفى على قنوات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة توعوية واسعة أطلقتها إدارة التوعية الصحية بمديرية الشؤون الصحية بالطائف.