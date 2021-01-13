رفع شكره للقيادة.. التمديد لـ"الجبير" أمينًا للشرقية لمدة 4 سنوات

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أكد أنها محل تقدير ودافع له إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد

رفع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خالص الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الثقة الغالية بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أمينًا لأمانة المنطقة الشرقية لمدة أربع سنوات.

وثمن المهندس الجبير الثقة الملكية التي عدّها وسامًا يعتز به وشرف يفخر به، مشيراً إلى أنها محل تقدير ودافع له إلى مزيد من البذل ومواصلة الجهد والعطاء في خدمة الدين والوطن في ظل القيادة الحكيمة، سائلًا الله التوفيق في كل ما يخدم الدين والوطن.