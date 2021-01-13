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شاهد.. جامعة شقراء تثري زوار مهرجان شقراء البيئي بعدة فعاليات

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ركن لقياس الضغط والسكر ونسبة .. وهدايا وإرشادات توعوية

شاهد.. جامعة شقراء تثري زوار مهرجان شقراء البيئي بعدة فعاليات

شاركت جامعة شقراء بعدد من الفعاليات والمناشط في المهرجان البيئي التوعوي الذي يقيمه مكتب البيئة والمياه والزراعة بشقراء؛ إيمانًا من الجامعة بضرورة تفعيل دورها في خدمة المجتمع.

وتأتي هذه المشاركة من الجامعة ضمن سلسلة فعاليات أقامتها جامعة شقراء لخدمة المجتمع؛ حرصًا منها على التعاون المستمر والتواصل الدائم مع جميع الجهات الحكومية والخدمية، لإبراز دورها التعليمي والتثقيفي، إضافة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على العمل التطوعي، وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال.

وتفصيلًا: قامت جامعة شقراء ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء وكلية الطب بشقراء، بتهيئة ركن خاص في المهرجان البيئي التوعوي، لأجل تفعيل دورها المجتمعي، من خلال قيام فريق صحي بتقديم عدد من الخدمات التثقيفية والإرشادية في المجال الصحي لزوار المهرجان.

كما قام الفريق بتقديم خدمات صحية متنوعة، كقياسات السكر والضغط ونسبة الدهون بالجسم والطول والوزن، وكذلك فحص فصيلة الدم، إضافة إلى توزيع عدد من الهدايا لزوار ركن الجامعة بالمخيم البيئي التوعوي بمحافظة شقراء.

شاهد.. جامعة شقراء تثري زوار مهرجان شقراء البيئي بعدة فعاليات

شاهد.. جامعة شقراء تثري زوار مهرجان شقراء البيئي بعدة فعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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