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وزير النقل: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

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وزير النقل: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100% وزير النقل: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%
الإجراء جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط

وزير النقل: توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

أقرّ وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وأكد أن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه، الأمر الذي تدنّت معه نسبة الأجانب العاملين من خلال هذه المنشآت إلى 4% فقط من إجمالي العاملين في النشاط، وليتم بالإجراء الحالي توطين جميع فرص العمل في هذا النشاط بنسبة 100%.

وأضاف أن الهيئة وبشراكتها الناجحة مع العديد من الجهات الحكومية ومنها وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق الموارد البشرية، أطلقت العديد من المبادرات واتخذت العديد من الإجراءات التي عززت من فرص عمل السعوديين والسعوديات في هذا النشاط ولعل أبرزها تعديل نظام المرور ليسمح بعمل المركبة الخاصة كما تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل شراء مركبات خاصة للعمل في النشاط إضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لدعم السعوديين بما نسبته 40% من الدخل بما لا يتجاوز 2400 لمن يؤدي عدد رحلات معينة في وقت الذروة.

وقدم وزير النقل الشكر لكل شركاء النجاح من القطاع الحكومي والخاص، ولشباب وفتيات هذا الوطن الذين أثبتوا أنهم قادرون على العمل في جميع المجالات وتجاوز الصعوبات، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة وحرصها على أبنائها في هذا النشاط الذي تجلى خلال جائحة كورونا عبر دعم العاملين في هذا النشاط الذي يشكل مصدر دخلهم الأساسي بمبلغ 3000 ريال لمدة 3 أشهر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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