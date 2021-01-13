الأردن يطلق حملة التلقيح ضد "كورونا"

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مجانية للأردنيين والمقيمين على أرضها

باشر الأردن، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تستهدف، في مرحلتها الأولى، الكوادر الصحية ومن يعانون من أمراض مزمنة ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.

وبدأت صباح الأربعاء عمليات التلقيح في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، بعد وصول أولى كميات لقاح سينوفارم "الصيني الإماراتي"، ولقاح "فايزر – بايونتك" إلى الأردن مطلع هذا الأسبوع.

ووفق وكالة "فرانس برس"، حددت وزارة الصحة 29 مركزاً للتطعيم منتشرة في عموم محافظات المملكة منها سبعة في عمان.

ونقل تلفزيون "المملكة" الرسمي عن الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول "ملف “كورونا”"، وائل هياجنة قوله: المطاعيم ذات فعالية وآمنة والأردن حكومة وشعباً يصنعون اليوم لبنة وطنية جديدة في المناعة ضد الفيروس ومن ضمن الدول الـ40 الأولى التي باشرت بتلقي المطعوم.

وتستهدف الحملة بداية 20 إلى 25% من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10.5 مليون نسمة، علماً بأن اللقاحات مجانية للأردنيين والمقيمين في المملكة.الأردن فيروس كورونا الجديد