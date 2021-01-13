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إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في شمال سيناء

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إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في شمال سيناء إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في شمال سيناء

مصراوي Masrawy

02:48 م الأربعاء 13 يناير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلن الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن قيام لجنة مشكلة من مديرية الصحة، ومباحث ، ومحكمة العريش، بشمال سيناء بإعدام كمية من الأغذية المنتهية الصلاحية، تنفيذًا لقرار نيابة شمال سيناء.

وأضاف شوكة أن إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع الجهات المعنية، شنت حملة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 21 محضر جنحة صحية لحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارًا بإعدام المضبوطات.

وتابع شوكة، أن إدارة مراقبة الأغذية مستمرة في تكثيف الحملات والمشاركة فيها بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وتكليفات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي لضبط الأغذية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والضارة بالصحة، من الوصول، لمواطني شمال سيناء.

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