كورونا في المملكة.. 48 ألف فحص خلال 24 ساعة والشرقية تتصدر الإصابات

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"الصحة": تسجيل 175 حالة إصابة جديدة مؤكدة وإجمالي الحالات بات 364271

كشف تقرير وزارة الصحة اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة أنه تم إجراء 48910 فحوصات مخبرية جديدة آخر 24 ساعة، فيما تصدرت المنطقة الشرقية حالات الإصابة بـ45 حالة، تلتها الرياض 43 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 175 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364271) حالة، من بينها (1954) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (307) حالات حرجة، كما تم تسجيل (156) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (356013) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6304) حالات، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة يرحمهم الله جميعاً، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد