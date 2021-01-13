بإجمالي 163 مليون جنيه.. "جمارك سيارات السويس" تفرج عن 872 سيارة خلال ديسمبر 2020

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبيد:

قالت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة محمد غريب، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها أفرجت خلال شهر ديسمبر الماضي، عن 683 سيارة، مناشئ مختلفة، إفراجًا نهائيًّا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 171 سيارة نظم خاصة (إعفاءات ذوي إعاقة وموقوفات) بقیمة إجمالية 158 مليون جنيه.

وأضافت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 58 مليونًا و988 ألفًا، وبلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 37 مليونًا و443 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 96 مليونًا و432 ألف جنيه.

وأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيًّا عن 18 سيارة نصف نقل، خلال شهر ديسمبر الماضي أيضًا، بقيمة بلغت 5 ملايين و616 ألفًا و423 جنيهًا.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات مليونًا و684 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها مليونًا و22 ألفًا و189 جنيهًا، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 56 ألفًا و164جنيهًا بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و763 ألفًا و280 جنيهًا.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًّا خلال شهر ديسمبر الماضي، عن 872 سيارة ملاكي ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 163مليونًا و650 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها نحو 99 مليونًا و195 ألف جنيه.

ومن ناحية أخرى، بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو 52 سيارة، كما تم إعادة تصدير 87 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.