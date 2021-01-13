الشتاء قادم ولا تنخدعوا في الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد عبدالناصر:

حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مؤكدا أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض حيث ستتراوح بين 17 و19 درجة نهارا و9 درجات ليلا.

وقال شاهين، في تصريحات تليفزيونية، الشتاء قادم وعلى المواطنين ألا ينخدعوا في ارتفاع درجات الحرارة، محذرا من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية.

وأضاف شاهين أن الشبورة المائية الظاهرة الأكثر تأثيرا على مدار الأسبوعين الماضيين لكن ستقل كثافتها بداية من اليوم الأربعاء، وتبدأ حالة الطقس في التغير وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث تسجل غدا 19 درجة على القاهرة، بعد أن كانت 25 درجة.

وتابع شاهين: "الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون شديد البرودة خلال ساعات الليل بسبب تعرضنا لكتل هوائية باردة، تكون الظواهر الجوية المصاحبة لها تراجع الحرارة وسقوط أمطار".

وأكد أنه نتيجة التغير من كتل هوائية ساخنة إلى باردة، يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خاصة الطرق الصحراوية والمدن الجديدة.