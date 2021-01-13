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زاهي حواس يكشف عن صورة لاكتشاف تماثيل الملك منكاورع عام 1908

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زاهي حواس يكشف عن صورة لاكتشاف تماثيل الملك منكاورع عام 1908 زاهي حواس يكشف عن صورة لاكتشاف تماثيل الملك منكاورع عام 1908

مصراوي Masrawy

02:33 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب- مصراوي:
كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات ووزير الآثار الأسبق، عن صورة ترجع لنحو 113 سنة وتحديدا عام 1908، عندما عثر المنقبون على تماثيل الملك منكاورع في معبد الوادي الخاص به بالجيزة.

ونشر حواس، الصورة عبر حسابه على تويتر معلقا: "تم التقاط هذه الصورة عام 1908 عندما عثر المنقبون على تماثيل الملك منكاورع فى معبد الوادى الخاص به بالجيزة".

وأشار حواس إلى أن تماثيل منكاورع الثنائية والثلاثية، تعتبر من روائع نحت الدولة القديمة وتشيد ببراعة الفنان المصرى القديم.

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