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رئيس وزراء إستونيا يستقيل من منصبه على خلفية تهم فساد موجهة لحزبه

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رئيس وزراء إستونيا يستقيل من منصبه على خلفية تهم فساد موجهة لحزبه رئيس وزراء إستونيا يستقيل من منصبه على خلفية تهم فساد موجهة لحزبه

مصراوي Masrawy

02:43 م الأربعاء 13 يناير 2021

تالين - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء إستونيا جوري راتاس استقالته من منصبه، وذلك على خلفية مزاعم فساد ضد حزبه "حزب الوسط".

وصرح راتاس اليوم الأربعاء، في العاصمة تالين، بأنه يريد تحمل المسؤولية السياسية، وإتاحة الفرصة لتوضيح المزاعم.

وأعلن الادعاء العام أن السلطات القضائية في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي كانت قد فتحت تحقيقات في قرض دعم حكومي لمشروع عقاري.

وتم إلقاء القبض على أربعة أشخاص يوم أمس. ومن بين المشتبه بهم أمين عام الحزب ومستشار لوزير المالية ومطور عقارات اعتاد على التبرع للحزب.

وأوضح المدعي العام تافي بيرن أنه لا يوجد ما يبرر أي ادعاء بأن راتاس نفسه كان يعلم بما يجري.

وتتعلق التحقيقات بقرض بقيمة 40 مليون يورو (48 مليون دولار) منحته مؤسسة "كريديكس" الإستونية في الصيف لتطوير مشروع عقاري في تالين.

وبحسب بيرن، فإنه تردد أن قرار القرض الحكومي مرتبط بتبرع كبير للحزب قبل انتخابات الخريف.

ويترأس راتاس حزب الوسط ذي التوجهات اليسارية. وقد طالب شركاؤه في الحكم بتوضيحات.

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