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بعد أزمة "اللفظ الخارج".. إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية

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بعد أزمة "اللفظ الخارج".. إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية بعد أزمة "اللفظ الخارج".. إلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية

مصراوي Masrawy

02:42 م الأربعاء 13 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، بإلغاء تكليف المستشار الهندسي لمحافظة القليوبية، على خلفية سب مواطني بنها المعترضين على تطوير المدينة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واستخدام لفظ خارج.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرر في وقت سابق، فتح تحقيق عاجل على خلفية ما صدر عن مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من إهانة لمواطني المحافظة، وخاصة العاصمة بنها بعد وصفهم بـ"البهائم".

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