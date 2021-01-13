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بسبب كورونا.. استقبال شكاوى المواطنين في المنيا إلكترونيًا

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بسبب كورونا.. استقبال شكاوى المواطنين في المنيا إلكترونيًا بسبب كورونا.. استقبال شكاوى المواطنين في المنيا إلكترونيًا

مصراوي Masrawy

02:23 م الأربعاء 13 يناير 2021


المنيا - محمد النادي:

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيًا فقط، وذلك بناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي المُستجد.

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال:
- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس آب 01150606783

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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