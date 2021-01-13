بسبب كورونا.. استقبال شكاوى المواطنين في المنيا إلكترونيًا

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مصراوي Masrawy



المنيا - محمد النادي:

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، باستقبال كافة شكاوى المواطنين الكترونيًا فقط، وذلك بناءً على قرارات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ العديد من الاجراءات للحد والوقاية من تفشي فيروس كورونا المُستجد.

وأعلنت إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة عن استقبال الشكاوي إلكترونيا فقط من خلال:

- الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg

- الاتصال بالخط الساخن 16528

- ارسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتساب بالإدارة 01100585052

- مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس آب 01150606783