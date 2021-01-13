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الطائف.. ضبط حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل على الطرقات

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للقضاء على ظاهرة انتشارها.. وتمت إزالة المخالفات

الطائف.. ضبط حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل على الطرقات

ضبطت لجنة مشتركة ترأستها وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وعضوية عدة جهات حكومية، حظائر مخالفة تبيع حليب الإبل على الطرقات العامة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن مكتب الوزارة بالتعاون مع اللجنة المشكلة، نفّذ جولات تفتيشية رقابية، استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، حيث تم إزالة الحظائر المخالفة والتي تمارس عملية بيع حليب الإبل.

جاءت تلك الجولات التفتيشية سعياً من "وزارة البيئة" للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي.

وشددت الحملة على مكافحة عمليات البيع العشوائي لحليب الإبل في الطرقات، وضبط المخالفين، وإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.

الطائف.. ضبط حظائر مخالفة لبيع حليب الإبل على الطرقات

وزارة البيئة والمياه والزراعة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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