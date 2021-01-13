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ضبط أقراص مخدرة وأموال مع راكب قادم من باريس بمطار القاهرة

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ضبط أقراص مخدرة وأموال مع راكب قادم من باريس بمطار القاهرة ضبط أقراص مخدرة وأموال مع راكب قادم من باريس بمطار القاهرة

مصراوي Masrawy

02:28 م الأربعاء 13 يناير 2021


كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من النقد الأجنبي، أخفاها راكب مصري لدي وصوله من فرنسا، لتضليل رجال الجمارك وتهريبها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه حسن مختار مأمور الجمارك في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة للطيران القادمة من باريس، وبالعرض على حسين هيكل حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف مصطفى عبدالفضيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 17 شريطا «برازولام»، و58 شريطا «ترامادول» المخدرة و 27940 يورو مخبأة داخل حقائبه.

قرر أحمد على مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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