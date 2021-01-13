صور.. تقلبات جوية وغيوم في سماء الإسكندرية تزامنا مع نوة الفيضة الكبرى

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، موجة من التقلبات الجوية صاحبها غيوم ونشاط ملحوظ في حركة الرياح، قبل نوة الفيضة الكبرى التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات المقبلة.

كانت أعلنت غرفة التعامل مع الأمطار بالإسكندرية، درجة الاستعداد القصوى قبل قدوم نوة الفيضة الكبرى، والتي من المتوقع أن تبدأ نشاطها الخميس المقبل، والتي تستمر لنحو 5 أيام ويصاحبها أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وأكدت أجهزة محافظة الإسكندرية جاهزيتها للتعامل مع موجة الطقس المتوقعة من خلال إعلان الطوارئ بشركة الصرف الصحي وغرفة عمليات ديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، مع التأكيد على توزيع سيارات كسح مياه في المناطق والبؤر الساخنة التي قد تشهد تراكمات لمياه الأمطار في حالة زيادتها عن القدرة الاستيعابية لمحطات الصرف.