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لعنة الميراث وزوج بدرجة نصاب.. سر مقتل سيدة على يد "أبو العيال" بأرض اللواء

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لعنة الميراث وزوج بدرجة نصاب.. سر مقتل سيدة على يد "أبو العيال" بأرض اللواء لعنة الميراث وزوج بدرجة نصاب.. سر مقتل سيدة على يد "أبو العيال" بأرض اللواء

مصراوي Masrawy

02:21 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل جديدة في اتهام قهوجي بقتل زوجته بمنحها قرصًا ساماً يستخدم في حفظ الغلال.

المتهم صادر ضده 5 أحكام في قضايا نصب، تزوج من الضحية عام 2004 وزرق منها بـ3 أطفال (ولدان - بنت) حضروا للإقام بالجيزة قادمين من مركز الفشن بني سويف.

منذ 4 شهور مرَّ الزوج بضائقة مالية فضغط على زوجته لتطلب ميراثها من أشقائها. تسبب ضغط الزوج في توتر الأجواء بينه وبين أهل الزوجة من جهة، وبين الأخيرة وأسرتها من أخرى الأمر الذي انتهى بتخلصه منها بتلك الطريقة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء أيمن الجيار مدير فرقة وسط الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوفاة ربة منزل داخل مسكن الزوجية بأرض اللواء، ووجود شبهة جنائية.

انتقلت قوة بقيادة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، والمقدم مصطفى خليل رئيس المباحث، إلى محل البلاغ، وعثر على جثة سيدة "33 سنة" ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها آثار طعنات أو خنق.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، فريق بحث قاده العقيد هاني شعراوي مفتش الفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية "قهوجي 38 سنة".

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها رئيس القطاع وقادها الرائد أحمد فاروق والنقيب مصطفى عبد الستار معاوني مباحث العجوزة، توصلت إلى أن مشادة كلامية وقعت بين الزوجين بسبب خلاف على ميراث الزوجة لدى أهلها.

هددت الضحية زوجها بترك المنزل إلا أن الأخير هدأ من روعها وطالبها بالصبر. تناولت الزوجة أقراصا مهدأة -كما اعتادت ليلا- لكن دون جدوى.

أخبرت السيدة الثلاثينية زوجها "مش عارفة أنام" فغاب عنها لحظات ثم حضر مانحا إياها قرصا وكوبا من قائلا "خدي الحباية دي هتريحك".

عند تناول الزوجة القرص سرعان ما شعرت بحالة إعياء. عندها استفاق ضمير الزوج لكن بعد فوات الأوان.

حاول الثلاثيني إنقاذ زوجته لكها فارقت الحياة فما كان منه إلا الاتصال بشرطة النجدة "تعالوا أنا سميت مراتي". وتم ضبطه جالسا بجوار جثتها.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم واقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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