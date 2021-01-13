رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين والأستاذ محمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب على انتخابهم لهذه المناصب.

وجاء في بيان الهيئة اليوم الأربعاء "نسأل المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا وجميع أعضاء المجلس الموقر لتحقيق الغاية المرجوة من مجلس النواب كسلطة تشريعية للدولة المصرية حتى يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه بما يحقق صالح الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.