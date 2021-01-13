أخبار عاجلة

21 مليون متر مربع.. عقد بين الإسكان و"طلعت مصطفى" لإقامة مجتمع عمراني بـ"حدائق العاصمة" -
البرلمان: إرسال قانون إنشاء صندوق لتكريم الشهداء لمجلس الدولة -
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون صندوق تكريم الشهداء -
زعيم أغلبية البرلمان لعبدالعليم داوود: "أدائي ليس مسرحيًا" -
"سنناقش أمر عظيم".. جبالي يرفض تأجيل جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل -
الإدارة الهندسية في منطقة الأقصر الأزهرية تتسلم معهد أبو حليمة -
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم -
جونسون: معدل التطعيم ضد كورونا في إنجلترا يبلغ 140 جرعة كل دقيقة -
البرلمان العربي يدين تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان عربياً -
أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بالطائف ينتظمون في مدارسهم افتراضيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

Print
رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب رئيس قضايا الدولة يهنئ المستشار حنفي جبالي برئاسة مجلس النواب

مصراوي Masrawy

02:18 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد سعد الدين والأستاذ محمد أبو العينين وكيلي مجلس النواب على انتخابهم لهذه المناصب.

وجاء في بيان الهيئة اليوم الأربعاء "نسأل المولى عز وجل أن يوفقهم جميعا وجميع أعضاء المجلس الموقر لتحقيق الغاية المرجوة من مجلس النواب كسلطة تشريعية للدولة المصرية حتى يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه بما يحقق صالح الشعب المصري العظيم في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية".

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

سفير كوريا الجنوبية: مصر أصبحت هدفاً مهماً للمستثمرين من مختلف دول العالم

السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية

السيسي يستقبل السكرتير العام لمنظمة التجارة الأفريقية

السيسي يتابع المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية

السيسي يتابع المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

شبكة عيون الإخبارية