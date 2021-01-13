15 فبراير.. محاكمة أسامة الشيخ و3 آخرين في قضية الكسب غير المشروع

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مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير المقبل، لمحاكمة أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و3 آخرين، هم منير فهمي نائب مدير البنك العربي الإفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك موظفة بوزارة التخطيط المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع.

وتنظر القضية أمام دائرة 16 جيزة برئاسة المستشار جمال ابو طالب عبدالمحسن.

كان الكسب غير المشروع أصدر قرارا في عام 2016 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أسامة الشيخ، ومنير فهمي نائب مدير البنك العربي الإفريقي، وأسماء ثابت، موظفة بوزارة التخطيط، ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لعدم كفاية الأدلة على اتهامهم باستغلال النفوذ في تضخم الثروة.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة القرار وألغته، وأمرت بإعادة التحقيق وصدر في القضية قرارا بالإحالة إلى محكمة الجنايات.