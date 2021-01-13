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اللجنة الخاصة بـ"الشورى" تواصل دراستها لمشروع الحماية من الإشعاعات غير المؤينة

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اللجنة الخاصة بـ"الشورى" تواصل دراستها لمشروع الحماية من الإشعاعات غير المؤينة اللجنة الخاصة بـ"الشورى" تواصل دراستها لمشروع الحماية من الإشعاعات غير المؤينة
يندرج تحت الأمن الوقائي والأمن الصحي.. واستمرار جهود مراجعته علمياً وعملياً

اللجنة الخاصة بـ

عقدت اللجنة الخاصة في مجلس الشورى المعنية بدراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة والمقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، اجتماعاً لها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الخاصة؛ لمناقشة أبرز ما تضمّنه مقترح مشروع النظام.

وتعكف اللجنة الخاصة على دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بشكل مستفيض، حيث تعمل على مراجعته علمياً وعملياً تبعاً لأهمية المشروع؛ لكونه يندرج تحت الأمن الوقائي والأمن الصحي، بجانب دراسة كل الجوانب المختلفة من بيئية وصحية وفنية وأمنية واقتصادية.

واستعرض الاجتماع أبرز ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام أثناء مناقشته في جلسة سابقة، ومن المنتظر أن تستطلع اللجنة حيال المشروع رأي عدد من الجهات ذات العلاقة لاستكمال دراستها بشأنه قبل العرض أمام المجلس في وقت لاحق.

وفي سياق آخر، واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي، إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعاتها عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة؛ لمناقشة عدد من المقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، والتي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، حيث أعدت اللجنة توصياتها بشأنها تمهيداً للرفع بتقاريرها عن ذلك للمناقشة تحت قبة المجلس في جلسات قادمة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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