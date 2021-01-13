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برنامج المسابقات المبتكر يحقّق التباعد الاجتماعي.. ويبثّ على القناة الأولى

بالتزامن مع قيام القناة السعودية الأولى ببث برنامج المسابقات "اسأل السعودية"، أكد مقدم البرنامج الفنان السعودي الشاب عبدالمجيد الرهيدي، في تصريحات أدلى بها لـ"سبق"، أن جميع أسئلة البرنامج أخْضِعت للسؤال والاستفتاء على شريحة متساوية من السعوديين رجالاً ونساءً، ومن مختلف الفئات في جميع مناطق المملكة.

وشدد "الرهيدي" على أن الأسئلة قد تشهد جدلاً واسعاً؛ نظراً لكونها صحيحة في جميع الخيارات المطروحة، لكن من يغلب الإجابة الصحيحة على غيرها هي الشريحة التي تم استفتاؤها من قبل شركة مكلفة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والجهة المنتجة المنفذة لاستطلاع رأي السعوديين.

وأكد أن الإجابات تمثل رأي الشريحة المختارة من العينة، وليست رأي كل السعوديين.

ولفت إلى أن البرنامج الذي يبث ضمن باقة البرامج الجديدة التي أطلقتها القنوات السعودية تحت شعار #تستاهل_الحب_ السعودية يخضع للإجراءات الخاصة بجائحة كورونا.

ويفعّل البرنامج نظام التباعد من خلال مشاركة المتسابقين سواء كانوا أسراً أو أصدقاء من منازلهم، بحيث يظهرون عبر أربع شاشات أمام مقدم البرنامج.

وقال "الرهيدي" في حديثه: إن البرنامج يتناسب مع المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا، حيث يتيح للسعوديين والسعوديات المشاركة من منازلهم دون الحاجة لاجتماعهم في الاستديو.

وأشار إلى أن طبيعة الأسئلة ستكون محلية بحتة، ومستمدة من المجتمع السعودي.

ويقوم البرنامج المكون من عدة مراحل على توجيه أسئلة لأربعة متسابقين من منازلهم بمشاركة عائلاتهم أو أصدقائهم، ومن يقع اختياره على الإجابة الصحيحة وفق مفهوم السعوديين سيضاف لرصيده المبلغ المرصود ليغادر في كل مرحلة أحد المشاركين الذي جمع المبلغ الأقل، وصولاً للمرحلة النهائية الذي يتبقى بها مشارك واحد سيفوز بالمبلغ النهائي أو يخسره في حال عدم إجابته على السؤال الصحيح.

ويعد هذا البرنامج هو النسخة المعربة من البرنامج الشهير "Lets Ask America" الذي قدمت منه نسخ للعديد من الدول على مستوى العالم، حيث تعد النسخة الحالية التي تبث على القناة السعودية، هي الأولى على مستوى الوطن العربي.

وتعد هذه التجربة الثانية لـ"الرهيدي" على مستوى تقديم برامج المسابقات، بعد النجاح الكبير في تقديمه برنامج "جوائز السعودية " الذي بُثّ عبر ثلاث نسخ على قناة SBC.

القناة السعودية الأولى اسأل السعودية