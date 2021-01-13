إطلاق بطولة كأس الاتحاد لرياضات المغامرة في فبراير القادم

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بطولة التزلج للمحترفين تقام في الصالات الخضراء بالرياض

يطلق الاتحاد السعودي كأس الاتحاد لرياضات المغامرة وبطولة التزلج في 4 فبراير القادم، حزمة من الفعاليات مثل "اليوم المفتوح لرياضة التزلج وبطولة التزلج على اللوح للمحترفين، وكذلك بطولة التزلج الهجومي للمحترفين وبطولة "الرول بول"، وبطولة التزلج للمحترفين، والتي ستقام في الصالات الخضراء في مدينة الرياض".

وتهدف البطولة إلى إظهار المواهب الرياضية من الجنسين الذكور والإناث ما بين عمر ١٦-٢٥ عاماً، ومدى التقدم الحاصل لرياضات التزلج وتهيئة اللاعبين للمشاركات الدولية، إذ تعد رياضات التزلج من ضمن دورات الألعاب الأولمبية والتي تستعد المملكة لاستضافتها.

وتستمر البطولة لمدة سبعة أيام متتالية كما سيتم نقل بث مباشر لطريقة تقييم اللعبة والتحكيم عن طريق حساب البطولة عبر منصة "الانستقرام"، وذلك في الألعاب التي ستتم المنافسة عليها مثل "الرول بول، الفري ستايل، اجر سيف، سكيت بورد".

وقال مدير إدارة رياضات التزلج بالاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عبدالله بن جمعان آل طايع: هذه البطولة تعد الأولى رسمياً على مستوى المملكة، والعمل قائم لتوفير كل التجهيزات اللازمة لإعداد البطولة ومتطلباتها، ونتطلع لإنجاز هذه البطولة التي بدأت بوادر ظهورها منذ عام ٢٠١٦م، منذ بداية تأسيسها قبل انضمامها لاتحاد الرياضات المغامرة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وقرار إدارة الرياضة وشؤون الاتحادات بإطلاق الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة وإدراج رياضتي القفز المظلي والتزلج ضمن الاتحاد.

وعبر عن مدى سعادته بالدعم الذي حصل عليه الاتحاد وما تقدمه وزارة الرياضة من عناية واهتمام، من خلال وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي ساهم في التقدم الملموس الذي ستشهده رياضات التزلج في المستقبل القريب.

وأشاد بجهود رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضات المغامرة عمر الحجيلان، وكذلك المدير التنفيذي للاتحاد عبدالمجيد المطيري.

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