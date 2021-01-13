"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث مايكروسوفت

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المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها مايكروسوفت؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات.

تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن مايكروسوفت أصدرت تحديثات لمعالجة الثغرات، يمكن معرفتها من خلال هذا الرابط: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2021-Jan

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية، تجاوز آليات الحماية، تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، أعطال في الذاكرة، رفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، هجمة حجب الخدمة "DoS".المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني