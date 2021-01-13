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الأمن الاقتصادي: ضبط 3079 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

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الأمن الاقتصادي: ضبط 3079 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية الأمن الاقتصادي: ضبط 3079 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

مصراوي Masrawy

02:15 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3079 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و12239 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجاري المائية)، عن ضبط 311 قضية متنوعة، وضبط 9 قضايا (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات)، وضبط 1150 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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