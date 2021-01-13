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البدء ب٣ كليات.. رئيس جامعة عين شمس يكشف لمصراوي تفاصيل إنشاء فرع للجامعة بتنزانيا

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البدء ب٣ كليات.. رئيس جامعة عين شمس يكشف لمصراوي تفاصيل إنشاء فرع للجامعة بتنزانيا البدء ب٣ كليات.. رئيس جامعة عين شمس يكشف لمصراوي تفاصيل إنشاء فرع للجامعة بتنزانيا

مصراوي Masrawy

02:01 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تفاصيل إنشاء فرع للجامعة بدولة تنزانيا، وقال في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن الفكرة طرحتها الشركة الوطنية للثروة السمكية التي لديها بعض المشروعات في تنزانيا، وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء الفرع بدولة تنزانيا برئاسة الدكتور محمد فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، والدكتور عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة الأسبق، وعضو من فرع شركة المقاولون العرب بدار السلام، وممثل لوزارة الخارجية، وتم الاتفاق على البدء بثلاث كليات تحتاج إليهم الدولة هناك وهي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية".

وقال إن اللجنة تبحث حاليا مساحة الأرض التي ستقام عليها الجامعة، والرسومات اللازمة لها، وتم الحصول على الموافقات المطلوبة.

ونوه المتيني إلى أنه طُلب من الجامعة تدشين قسم للغة السواحلية عبر كلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.

وأشار المتيني، إلى أن تنزانيا لديها مدينة كالعاصمة الإدارية الجديدة في ، وتم الاستقرار على أن يكون فرع جامعة عين شمس في مدينة دار السلام، باعتبارها الأكثر تعدادا للسكان.

ولفت إلى أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية"، وتم افتتاح كلية الآثار منذ ما يقرب من شهر.

ووقع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الأربعاء، برتوكول تعاون لتدريب الائمة والواعظات في مجالات الإرشاد النفسي وعلم النفس والاجتماع واللغة العربية والتواصل الإعلامي.

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