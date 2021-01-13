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هل ينتقل من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة؟

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مصراوي Masrawy

01:59 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المستجد، لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض إلى الرضع.

جاء ذلك في منشور توعوي نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة: يتكون لدى الأم أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق لبن الأم لتزيد من مناعة الطفل واللبن الصناعي لا يعطى هذه المناعة.

كانت دراسة علمية نشرت منتصف يوليو أكدت أنه من غير المحتمل أن تنقل الأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد العدوى إلى أطفالهن حديثي الولادة أثناء الرضاعة الطبيعية ما دامت هؤلاء الأمهات يتخذن الاحتياطات الصحية المناسبة.

وبحسب "سي إن إن" الأميركية، فقد أجريت الدراسة على 120 طفلاً وُلدوا لـ116 أمّاً مصابة بفيروس «كورونا» في ثلاثة مستشفيات بمدينة نيويورك في الفترة ما بين 22 مارس و17 مايو، وقد تم إجراء اختبار «كورونا» لجميع الأطفال في غضون 24 ساعة بعد الولادة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وبعد ذلك، أجرى الباحثون متابعة لهؤلاء الأطفال وأمهاتهم.

وطلب الباحثون من الأمهات اتخاذ بعض الاحتياطات أثناء الرضاعة الطبيعية، من بينها ارتداء الكمامة وغسل اليدين والثدي بشكل جيد قبل الرضاعة مباشرة.

وأفاد فريق الباحثون المنتمي لمستشفى ويل كورنيل ميديسن في نيويورك بأن جميع الأطفال الذين شملتهم الدراسة لم يُصابوا بالفيروس ولم يُظهِروا أي أعراض له.

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