"الداخلية": عقوبة تجمعات العزاء والحفلات تصل إلى 80 ألف ريال

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الوزارة تجدد تحذيراتها وتنبه للعقوبات على المنشأة والمسؤول والحضور

جددت وزارة الداخلية اليوم تحذيراتها من التجمعات المخالفة، موضحةً أن التجمعات للأغراض الاجتماعية، كالعزاء والحفلات ونحوها، لأكثر من 50 شخصًا، مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة: في المرة الأولى، تكون عقوبة "المنشأة، المسؤول"، 40 ألف ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك خمسة آلاف ريال.

وأضافت: في المرة الثانية تكون عقوبة "المنشأة، المسؤول"، 80 ألف ريال، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك عشرة آلاف ريال.

وأردفت: في المرة الثالثة تتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة بالنسبة لـ"المنشأة، المسؤول"، وتكون عقوبة الحضور أو الدعوة للحضور أو التسبب في ذلك هي الإحالة للنيابة العامة.

وقالت "الداخلية": في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أـشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية يتم الإغلاق لمدة ستة أشهر.

وأضافت: على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف إبلاغ الجهات المختصة بمكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني "999" في جميع المناطق، باستثناء الرياض ومكة المكرمة، حيث يكون من خلال الرقم "911".

وزارة الداخلية