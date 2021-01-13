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لجنة إسرائيلية تجتمع للمصادقة النهائية على مبنى سفارة واشنطن بالقدس

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لجنة إسرائيلية تجتمع للمصادقة النهائية على مبنى سفارة واشنطن بالقدس لجنة إسرائيلية تجتمع للمصادقة النهائية على مبنى سفارة واشنطن بالقدس

مصراوي Masrawy

01:53 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات:
يُنتظر أن تجتمع لجنة إسرائيلية خاصة، اليوم الأربعاء، للمصادقة النهائية على المبنى الدائم لمقر السفارة الأمريكية، في القدس المحتلة، حسبما ذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".
وأفادت "كان" بأن هذا الاجتماع الذي وصفته بـ"الاستثنائي"، يأتي إثر ضغوطات من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمصادقة على خطتين لإقامة وإنشاء مجمع للسفارات في كل من شارع "اللنبي"، وحي "أرنونا"، بمدينة القدس.
ونقلت القناة عن مصدر قالت إنه مُطلع على التفاصيل، إن "قرار مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) اتخذ لأن الأمريكيين لم يقرروا بعد مكان مبنى سفارتهم لدى إسرائيل".
يأتي هذا الاجتماع قبل أسبوع من تنصيب المرشح الأمريكي الديمقراطي ، جو بايدن، رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.
وفي أبريل الماضي، تعهد بايدن بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل بالقدس إذا انتُخب رئيسا.
ولفت إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، بهدف إجراء حوار مع الفلسطينيين وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق.

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