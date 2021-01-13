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سقوط .. روحاني: العالم يشهد "ظاهرة نادرة"

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سقوط ترامب.. روحاني: العالم يشهد "ظاهرة نادرة" سقوط .. روحاني: العالم يشهد "ظاهرة نادرة"

مصراوي Masrawy

01:43 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات:

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، إن العالم يشهد ظاهرة نادرة، تتمثل بسقوط "مستبد" في الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد .

واعتبر روحاني أن سقوط ترامب "دليل على أن التنمر، والعنصرية، وانتهاك القانون، لن تكون محمودة العواقب"، لافتا إلى أن "من يواجه السقوط اليوم، هو ذاته من سعى إلى إسقاط النظام الإيراني خلال السنوات الماضية"، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وأضاف: "ترامب تسبب بخسائر كبيرة للشعب الأمريكي، وهيبة أمريكا، والثقة بها ستستغرق سنوات لتعود كما كانت عليه قبل ترامب"، ذاكرا أن "لا أحد كان يعتقد أن ترامب سيثير الفوضى داخل أمريكا، وضد الديمقراطية".

وأوضح الرئيس الإيراني أن "ما تشهده طهران في أمريكا، ليس نهاية إدارة أمريكية، بل نهاية سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية على إيران"، مؤكدا أن "كل ما عانت منه إيران خلال السنوات الأربع الماضية، كان جراء الحرب الاقتصادية، والجرائم، والعقوبات الأمريكية".

كما شدد روحاني على أن "العقوبات الأمريكية أثرت على الحياة الاقتصادية، لكنها لم تخضع إيران"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية الجديدة تعلم جيدا أن سياسة الضغوط القصوى فشلت، ولا يمكن أن تستمر".

وأكمل: "شعبنا تحمل الكثير من المشكلات، لكنه لم يركع للضغوط الأمريكية، ونحن واثقون من أننا سنشهد نتيجة صمودنا ومقاومتنا خلال الشهور المقبلة".

ومن المقرر أن يغادر ترامب -وهو جمهوري- منصبه بعد أيام من الآن في 20 يناير حين يؤدي الديمقراطي جو بايدن القسم.

لكن تتصاعد الدعوات من أجل عزله بسبب "التحريض" على أعمال الشغب إثر اقتحام حشود من أنصاره مبنى الكونجرس قبل أسبوع.

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