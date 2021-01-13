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انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة عزل حالات كورونا منزليًا في الشرقية

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انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة عزل حالات كورونا منزليًا في الشرقية انطلاق المبادرة الرئاسية لمتابعة عزل حالات كورونا منزليًا في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:05 م الأربعاء 13 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المُستجد.

وتابع المحافظ ووكيل وزارة الصحة أولى حالات العزل المنزلي بمركز ومدينة ديرب نجم، منوهًا في بيانٍ له، بأن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا من مرضى المُستجد ممن يخضعون للعزل المنزلي، سواء من جرى تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي، وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وذلك بصورة دورية خلال فترة العزل المنزلي، لافتًا إلى أنه في حال حدوث أية مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المُخصصة لاستقبال وعزل المصابين بالفيروس.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى تخصيص 90 فريق طبي للمبادرة، منهم 36 فريق متحرك يختص بالزيارات المنزلية للحالات وتوقيع الكشف الطبي عليه ومتابعة صرف العلاج اللازم، بالإضافة إلى المتابعة الهاتفية للحالات المعزولة من خلال 52 فريق طبي ثابت، مؤكدًا على أن المبادرة تولي اهتمامًا كبيراً بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تجرى الزيارات المنزلية لهم في أيام مُحددة وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

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