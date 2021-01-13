اطلع على ترتيبات حفل جائزة الجودة.. أمير الرياض يستقبل محافظ المواصفات

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سيرعاه الأمير فيصل نيابةً عن خادم الحرمين الاثنين القادم في دورته الخامسة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي.

وأطلع الدكتور القصبي أمير منطقة الرياض على ترتيبات حفل جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الذي سيرعاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يوم الاثنين 5/ 6/ 1442هـ الموافق 18/ 1/ 2021م، في دورته الخامسة ويقام على هامشه ملتقى افتراضي لأفضل الممارسات في الجودة والتميز المؤسسي.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز