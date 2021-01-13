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بـ"التهاب رئوي مزدوج".. نقل الرئيس الأرمني المصاب بكوفيد-19 للمستشفى

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بـ"التهاب رئوي مزدوج".. نقل الرئيس الأرمني المصاب بكوفيد-19 للمستشفى بـ"التهاب رئوي مزدوج".. نقل الرئيس الأرمني المصاب بكوفيد-19 للمستشفى

مصراوي Masrawy

01:34 م الأربعاء 13 يناير 2021

وكالات:

أكد مكتب رئيس أرمينيا، أرمين ساركيسيان، الذي تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا أوائل يناير الجاري، أنه نقل إلى مستشفى إثر تدهور حالته الصحية، حسبما ذكرت قناة " اليوم" .

وذكر مكتب الرئيس الأرمني، الأربعاء، أن ساركيسيان (67 عامًا) المتواجد في بريطانيا، الذي كان يتلقى حتى الآن الرعاية الصحية في المنزل، نقل إلى مستشفى.

وأضاف: "لا تزال حالة إصابته صعبة، وظهرت عليه أعراض شائعة منها ارتفاع حاد في درجات الحرارة والتهاب رئوي مزدوج".

وسبق أن أكدت الرئاسة الأرمنية في الخامس من يناير أن الفحوص الطبية كشفت إصابة ساركيسيان الذي احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة في لندن ثم خضع هناك لعملية جراحية على قدمه، بالفيروس التاجي.

وفي وقت لاحق من يناير، جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضعت له زوجة الرئيس، نونه ساركيسيان، إيجابية أيضا.

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