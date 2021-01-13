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بدء المحاكمة الجماعية الأكبر من نوعها منذ ثلاثة عقود "للمافيا" في إيطاليا

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بدء المحاكمة الجماعية الأكبر من نوعها منذ ثلاثة عقود "للمافيا" في إيطاليا بدء المحاكمة الجماعية الأكبر من نوعها منذ ثلاثة عقود "للمافيا" في إيطاليا

مصراوي Masrawy

01:31 م الأربعاء 13 يناير 2021

روما- (بي بي سي):

يُنتظر أن تنطلق اليوم الأربعاء في كالابريا، بأقصى جنوب إيطاليا، محاكمة أكثر من 350 من المشتبه بكونهم أعضاء في جماعات الجريمة المنظمة فيما يعد أكبر محاكمة من نوعها منذ 30 عاما تتعلق بنشاطات " المافيا".

وتخص المحاكمة الأعضاء المزعومين في عصابة "ندرانغيتا"، التي تديرها عائلية متماسكة تجمعها روابط دم أو صلات مصاهرة، والتي نجحت في أن تهيمن على تجارة وتهريب المخدرات وتعد اكبر مصدر لمخدر الكوكايين في القارة الأوروبية.

وتأتي المحاكمة في أعقاب مداهمات أمنية منسقة شُنت في عدد من دول أوروبا، في كل من إيطاليا وألمانيا وسويسرا وبلغاريا، منذ أكثر من عام لضبط منتسبين للعصابة.

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