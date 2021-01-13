صور.. عاصفة رملية تضرب جنوب سيناء والمحافظة تعلن حالة الطوارئ

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جنوب سيناء– رضا السيد:

تعرضت محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء لعاصفة رملية خفيفة، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات حالة الطقس.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات الخدمية في جميع المدن .

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدن المحافظة تشهد هبوب رياح متوسطة محملة برمال خفيفة، ولم تؤثر على حركة المرور، مؤكدًا أن جميع الطرق الدولية والرئيسية مفتوحة أمام حركة المرور، وتسير حركة الملاحة بشكل طبيعي بكافة المواني البحرية بالمحافظة.

وأضاف المحافظ في تصريح له اليوم، أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف، إلى جانب قوات الحماية المدنية والمرور على الطرق الدولية السريعة ولمواجهة أي تداعيات سلبية لسوء الأحوال الجوية، والحد من سرعة السيارات جنبًا لحدوث أي حوادث سير.

وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع رؤساء المدن للتأكد من تطهير مخرات السيول، ونشر المعدات الثقيلة على الطرق الدولية والداخلية الرئيسية كلًا في نطاق مدينته، و رفع مخلفات الرمال من الطرق أول بأول، وإبلاغ غرفة عمليات المحافظة بأي تداعيات.

علي جانب آخر أكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أن هيئة الأرصاد قد أرسلت تحذيرات تفيد تقلب الجو واحتمال تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح مثيرة للرمال والأتربة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات.

وأكد المصدر أن غرفة العمليات لم تتلقى أي اخطار يفيد سقوط أمطار، ولكن يوجد عاصفة رملية تجتاح معظم مدن المحافظة، ولكنها لم تصل إلى حجب الرؤية على الطرق لافتا إلي أن جميع الطرق تسير بشكل طبيعي ولم يجرى غلق أي منها.

واوضح أنه جرى التنسيق مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء لاتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية، وتكثيف انتشار الخدمات المرورية علي الطرق بالإضافة إلى مراقبة سرعة السيارات، والتواصل بغرفة العمليات أول بأول.