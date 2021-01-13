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صور.. مبادرة قرية في المنوفية لعلاج مرضى الكبد وتوفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا

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صور.. مبادرة قرية في المنوفية لعلاج مرضى الكبد وتوفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا صور.. مبادرة قرية في المنوفية لعلاج مرضى الكبد وتوفير اسطوانات أكسجين لمصابي كورونا

مصراوي Masrawy

01:24 م الأربعاء 13 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

دشن قرية زاوية الناعورة التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مبادرة تحت عنوان "احنا منكم" لمساعدة المحتاجين ومرضى كورونا.
اتفق 7 شباب من الأهالي أن يتطوعوا لخدمة القرية، ونجحوا في جمع مبلغ 345 ألف جنيه في مدة 45 يومًا فقط، لصالح مريض كبد، يعمل سائق "توكتوك" وعوائده اليومية لا تكفي للعلاج من المرض، خاصة أن لديه 3 أطفال يعولهم وحالته المادية صعبة.

يقول "سامح الورداني" أحد الشباب المتطوعين، أنهم جمعوا 43 ألف جنيه خُصصت لشراء اسطوانات الأكسجين ودعم مرضى كرونا، فضلاً عن تقديمهم وجبات مجانية، وشراء حقائب مدرسية للتلاميذ لطغير المقتدرين من القرية.
وتابع الشاب: "مبادرة احنا منكم اللي بدأناها فيها 6 غيري، وهم محمود مبارك، وكريم جمعة، أحمد صلاح، ومصطفي الصاوى، ووليد فتح الله، وطارق عثمان، وهدفنا هو دعم قريتنا بالجهود الذاتية في أي شيئ"، مشيرًا إلى صرفهم روشتات علاج لغير القادرين، وتوزيع مطهرات على مرضى العزل المنزلي من أهالي القرية.

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مصراوي Masrawy

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