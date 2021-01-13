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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عنف المرج لـ 10 فبراير

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عنف المرج لـ 10 فبراير تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية أحداث عنف المرج لـ 10 فبراير

مصراوي Masrawy

01:23 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، لجلسة 10 فبراير، لسماع اقوال الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أيمن القاضي.

كان أمر الإحالة قد أسند للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر والتحريض على العنف، والتجمهر وإثارة الشغب، ومحاولة تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس بالمرج.

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