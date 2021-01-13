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رفض استشكال متهم بـ"أحداث عنف المطرية" واستمرار سجنه 10 سنوات

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رفض استشكال متهم بـ"أحداث عنف المطرية" واستمرار سجنه 10 سنوات رفض استشكال متهم بـ"أحداث عنف المطرية" واستمرار سجنه 10 سنوات

مصراوي Masrawy

01:20 م الأربعاء 13 يناير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، استشكال متهم على حكم سجنه 10 سنوات بقضية "أحداث عنف المطرية"، وقررت استمرار سجنه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أيمن القاضي.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

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